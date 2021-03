Rostock

Durch die Einführung der Corona-Selbststest und vorgezogene Impfungen von Lehrkräften sollen wieder mehr Kinder in Mecklenburg-Vorpommern am Präsenzunterricht teilnehmen und Schüler höherer Klassen schneller als bisher geplant zurück ins Klassenzimmer kehren können. Darauf hat sich der MV-Gipfel am Wochenende verständigt.

In Rostock ab 8. März

In Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen dürfen aktuell Schüler der Klassen 1 bis 6 am Präsenzunterricht teilnehmen. Ab Montag (8. März) sollen auch Schüler ab Klassenstufe 7 wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden – zunächst im Wechselmodell. Dort, wo Kinder in die Klassen zurückkehren, soll auch Kinder- und Jugendsport möglich sein.

Schulöffnung mit Tests

Durch Impfen und den flächendeckenden Einsatz von Schnelltests für Lehrer und Erzieher soll der Schul- und Kita-Betrieb weiter abgesichert werden. Da die Tests voraussichtlich ab dem 15. März geliefert werden, plant die Landesregierung spätestens in der Woche ab dem 22. März, Kindern und Schülern in den Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner mehr Bildungs- und Betreuungsangebote zu unterbreiten, heißt es. Ziel sei es, dass alle Kinder ab dem 22. März wieder in den Kitas betreut werden können, alle Grundschüler sowie Schüler der Klassen 5 und 6 am Präsenzunterricht teilnehmen können sowie alle Schüler ab Klassenstufe 7 im Wechselmodell unterrichtet werden. Die Abschlusklassen sollen weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Fahr- und Flugschulen dürfen bereits ab Montag landesweit ihren Betrieb wieder aufnehmen.

