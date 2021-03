Corona-Lockerungen in MV: Was gilt jetzt für Kinos und Theater

Rostock/ Schwerin

Konzerte, Aufführungen, Filme im Kino schauen – seit Monaten ist das aufgrund des Corona-Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern unmöglich. Demnächst aber sollen Lockerungen im Kulturbereich in Kraft treten. Darauf haben sich die Beteiligten des MV-Gipfels am Wochenende geeinigt.

Demnach sollen ab 22. März Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen dürfen, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt nicht über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt. Weitere Voraussetzung: Besucherinnen und Besucher müssen einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen, um Veranstaltungen besuchen zu können.

