Corona-Lockerungen in MV: Was gilt jetzt für Museen, Tierparks und Zoos?

Rostock/ Schwerin

Viel spazieren gehen, Brettspiele spielen, puzzeln und lesen – so oder so ähnlich haben viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Monaten ihre Freizeit verbracht. Ab Montag (8. März) sind laut Beschluss des MV-Gipfels auch wieder Ausflüge in Zoos und Tierparks möglich – wenn auch mit regional unterschiedlichen Auflagen.

Außenanlagen überall offen

Alle zoologischen und botanischen Gärten sowie Vogelparks im Land dürfen ihre Außenanlagen wieder für Besucher öffnen. In Regionen mit einer Inzidenz von unter 50 – also aktuell Rostock und Vorpommern-Rügen – dürfen Zoos auch ihre Innenbereiche öffnen.

Auch Galerien und Museen dürfen wieder

Auch im kulturellen Bereich gibt es Lockerungen: In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 können Galerien, Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken nach vorheriger Terminvereinbarung wieder besucht werden. In Rostock und Vorpommern-Rügen ist der Besuch dieser Einrichtungen auch ohne Termin möglich.

