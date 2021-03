Corona-Lockerungen in MV: Was gilt jetzt für Restaurants und Cafés

Rostock/ Schwerin

Endlich wieder mit Freunden oder der Familie essen gehen – das wünschen sich viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Etwas gedulden müssen sie sich noch.

Frühestens ab 22. März – im Außenbereich

Frühestens ab 22. März könnten Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste bewirten dürfen – allerdings nur in der Außengastronomie und auch das nur unter bestimmten Voraussetzungen: In Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 können Restaurantbetreiber Speisen draußen servieren, müssen dafür aber Termine vergeben.

Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich.

