Rostock/ Schwerin

Gute Nachricht für Einzelhändler in Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen: ab Montag (8. März) dürfen sie ihre Geschäfte wieder für Kunden öffnen. Das hat der MV-Gipfel entschieden.

Voraussetzung ist ein entsprechendes Hygienekonzept. Zudem wird die Anzahl von Kunden in den Läden begrenzt: Vorgesehen sind eine Kundin oder ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Rostocker Läden nicht für Leute aus dem Landkreis

In Rostock sollen nur Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz unter 35 shoppen dürfen. Bürger aus dem umliegenden Landkreis Rostock dürfen demnach vorerst nicht in der Hansestadt einkaufen. Das Rathaus hatte am Sonnabend entsprechende Kontrollen angekündigt. Wie genau die umgesetzt werden sollen, war zunächst noch unklar.

Termin-Shopping im Rest des Landes

Im Rest des Landes gilt vorerst Termin-Shopping: Hier darf der Einzelhandel Kunden und Kundinnen (eine Person pro 40 Quadratmeter Ladenfläche) nur nach vorheriger Terminvergabe in die Geschäfte lassen. Dies gelte, solange der Inzidenzwert im Land unter 100 liegt. Um Einkaufstourismus zu verhindern, appelliert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Einwohner von Regionen mit hoher Inzidenz sollten auf Click-and-Meet-Angebote zurückgreifen statt dorthin zu pendeln, wo Shoppen im Geschäft ab Montag wieder möglich ist.

Luca-App soll helfen

Bei der Kontaktnachverfolgung will das Land künftig auf die App Luca setzen. Die Lizenz habe man bereits erworben, so Schwesig. Rostock ist schon dabei, die Software für Smartphone einzuführen. Sie erhebt anonymisierte Daten und soll beim „Einchecken“ in Shops, bei Friseuren und in Gaststätten genutzt werden. Tritt ein Corona-Fall auf, informiert Luca das Gesundheitsamt automatisch darüber, welche Nutzer Kontakt zu den Infizierten hatten.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte werden ab dem 8. März dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet und dürfen daher bundesweit öffnen.

