Für die Touristiker in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch nach dem MV-Gipfel keine konkreten Pläne für einen Neustart. Entscheidungen über die Bereiche Reisen und Urlaub sowie Antworten auf Fragen wie wann Hotels und die Innengastronomie wieder für Gäste öffnen dürfen, sollen bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März getroffen werden. Die Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern beginnen am 29. März.

Die Vorlaufzeit für eine Öffnung der Tourismusbetriebe werde damit immer knapper, warnte der Hotel- und Gaststattenverband MV.

