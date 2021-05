Heringsdorf

Ihren Impfausweis trägt Birgit Maibier jetzt immer in der Tasche. Das gelbe Dokument öffnet der Berlinerin seit dem Wochenende Tore, die ihr bislang nur mit einem negativen Antigentest offen standen.

Für Sonntag hat die 57-Jährige, die Anfang April ihre zweite Impfung erhielt und derzeit eine Reha auf der Insel Usedom absolviert, einen Termin bei einem Heringsdorfer Friseur vereinbart – den ersten ohne Nasenbohrertest. „Ich bin da wirklich im Vorteil, hätte aber auch weiter mit dem Testen leben können“, sagt sie.

Lockerungen für Geimpfte beflügeln Tourismus nicht

Die Berlinerin Birgit Maibier zeigt an der Strandpromenade vor Seebrücke Heringsdorf ihren Impfausweis. Quelle: Stefan Sauer

Irgendwie scheint es ihr unangenehm zu sein, zur privilegierten Gruppe der 8,8 Prozent der Deutschen zu gehören, die vollständig geimpft sind und denen jetzt wieder mehr Grundrechte eingeräumt werden. Freiheiten, die der Masse der Bevölkerung noch eine Weile verwehrt bleiben. „Testen und Impfen, das ist der Weg zurück in die Normalität“, so die Podologin, die wegen ihres Berufes zur höchsten Impf-Priorisierungsgruppe gehörte.

Seit Mittwoch vergangener Woche dürfen vollständig geimpfte Zweitwohnungsbesitzer und Tagesausflügler aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Doch den Tourismus auf der Insel Usedom, die als „Badewanne Berlins“ vor allem ein Ausflugsziel für Hauptstädter ist, beflügelt die Regelung nicht. Die Sonne lacht, es ist warm und dennoch ist die Promenade vor der Heringsdorfer Seebrücke verwaist. So wie all die letzten Wochen zuvor.

Kaffeeklaus lebt von den Reha-Gästen

Klaus Ewert, "Kaffeeklaus", an der Promenade Strandpromenade Seebrücke Heringsdorf Quelle: Stefan Sauer

Klaus Ewert, alias Kaffeeklaus, der an der Kurklinik gegenüber der Seebrücke eine mobile Cafeteria betreibt, lebt derzeit von Reha-Patienten wie Birgit Maibier. „Normalerweise stehen zu dieser Jahreszeit hier sechs Kunden in der Schlange“, sagt er und schiebt der Berlinerin einen duftenden, frisch aufgebrühten Kaffee über den Tresen. Nun kommt alle sechs Minuten ein Kunde. Immerhin. Am Freitag habe er seinen Stand um 15 Uhr geschlossen, weil die Kundschaft ausblieb. „Mein Nachbar“, sagt er und deutet auf den Imbiss nebenan, „hat von den vier vorbereiteten Fischbrötchen eines verkauft.“

Galerist Henry Böhm hat eine Erklärung, warum die Lockerungen für Geimpfte nicht zünden. „Viele sind durch das ganze Hin und Her verunsichert.“ Hinzu komme, dass vor allem Hochbetagte einen vollständigen Immunschutz haben. „Diese Menschen werden nicht zu einem Tagesausflug auf die Insel kommen.“

Strände sind leer, Rettungsschwimmer sind da

Mecklenburg-Vorpommern, Sebastian Antczak, Wachleiter und Rettungsschwimmer bei der DRK-Wasserwacht, steht am Strand von Heringsdorf auf der Insel Usedom. Quelle: Stefan Sauer

Surreal leer sind auch die Strände, auf denen – wie zum Trotz – ein Stück vorpandemischer Normalität weiterlebt. Rettungsschwimmer Sebastian Antczak fährt mit seinem Quad über den gottverlassen einsamen Strand, um nach dem rechten zu sehen. Seit dem 1. Mai hat die Wasserwacht der Hauptturm in Ahlbeck besetzt und bereitet sich auf den Saisonstart vor. Ob er das nicht seltsam finde? Keine Gäste da, die gerettet werden könnten? „Na ja“, sagt Antczak, „es könnte ja einer von den Spaziergängern umknicken.“

Der Rettungsschwimmer ist überzeugt, dass die Strände spätestens in den Sommerferien wieder bevölkert sein werden. „Nach diesem Lockdown wird für uns das normale Leben wieder beginnen.“ Schließlich seien immer mehr Menschen geimpft. Der Situation kann Antczak auch einen guten Aspekt abgewinnen. Rettungsschwimmer zu finden, sei für die Wasserwacht zumindest in diesem Jahr kein Problem gewesen. „Die jungen Leute wollten in diesem Jahr lieber in Deutschland bleiben.“

Den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Alexander Birkholz betreibt Alex Strandbar in Heringsdorf Quelle: Stefan Sauer

Alexander Birkholz, der unterhalb des mit einer Trauerflagge behängten Steigenberger Hotels eine Strandbar betreibt, kämpft mit Zweckoptimismus gegen die erzwungene Tristesse an. Zwei einheimische Pärchen sitzen bei Aperol Spritz und Kaffee in den Strandkörben an seinem Bistro. Gerade hat er einem Hochzeitspaar und ihren vier Gästen Champagner serviert. „Eigentlich lohnt es sich nicht, für die wenigen Gäste den Laden zu öffnen“, sagt er. Aber es sei wichtig, denen die vorbei kommen, ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Seine Frau Sandra schaut über den leeren Strand. „Es ist schon bizarr. Nach dem langen Lockdown hat man sich hier fast schon an die Einsamkeit gewöhnt.“ Dass an dem Restwochenende noch viele Tagesausflügler aus Berlin den Weg auf die Insel finden, glaubt sie nicht.

Schalter von heute auf morgen umlegen, geht nicht

Leere Strandkörbe am leeren Strand von Usedom Quelle: Stefan Sauer

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 9. Mai 2020, begann die Gastronomie in MV nach dem allerersten Corona-Lockdown wieder Fahrt aufzunehmen. Für dieses Jahr fordern die Usedomer Hoteliers und Gastronomen eine komplette Öffnung aller touristischen Einrichtungen ab 20. Mai.

Doch Ina Mazzucato, die mit ihrem Mann in Heringsdorf ein italienisches Restaurant betreibt, fragt sich, wie das funktionieren soll. „Den Schalter von heute auf morgen schlagartig umzulegen, wird nicht gelingen, weil nach fast sieben Monaten Lockdown alles erst wieder zum Laufen gebracht werden muss“, sagt die Gastronomin, „Die Branche braucht endlich von der Landesregierung endlich ein Signal, wann sie wieder loslegen kann.“

Von Martina Rathke