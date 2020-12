Rostock

Nach aktueller Beschlusslage dürfen in MV zu Weihnachten bis zu zehn Personen unterschiedlicher Haushalte zusammen kommen und gemeinsam feiern. Diese Regel gilt vom 23. Dezember bis zum 1. Januar um trotz Corona ein Fest im Familienkreis zu ermöglichen. Nach der Kabinettssitzung am Dienstag in MV kündigte Manuela Schwesig jedoch weitere Verschärfungen an.

Ein landesweites Ausschankverbot für Alkohol, sowie die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und belebten Straßen wurden bereits beschlossen. Nach einem erneuten Rekordwert von fast 300 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch, hat die Ministerpräsidentin am Donnerstag bereits zu einer weiteren Krisensitzung gerufen.

OZ-Leser sind sich nicht ganz einig

In einer online Umfrage hat die OSTSEE-ZEITUNG ihre Leser gefragt, ob sie dafür sind auf die geplanten Lockerungen zu Weihnachten zu verzichten. Bisher haben 709 Menschen an der Umfrage teilgenommen. (Stand: Donnerstag 11 Uhr)

Während 59,9 Prozent der Teilnehmer nicht denken, dass MV auf die Lockerungen zu Weihnachten verzichten sollte, haben 39,5 Prozent für einen Verzicht auf die geplanten Lockerungen gestimmt. Lediglich 0,6 Prozent (drei Personen) waren sich unsicher.

Wie stehen Sie zu den geplanten Lockerungen zu Weihnachten? Stimmen Sie jetzt ab.

