Rostock

Am Mittwoch hat die Spitze der Landesregierung von MV mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen beim MV-Gipfel über die Corona-Lockerungen diskutiert. Dabei wurde ein Plan erstellt, wann welche Branchen nach dem Lockdown wieder öffnen könnten.

Wichtige Punkte waren dabei: Friseure und Gartenbaucenter öffnen am 1. März. Schrittweise danach auch die Nagelstudios, Studios für Fußpflege und Kosmetik sowie die Außenbereiche von Zoos und Tierparks. Für weitere Öffnungen im Einzelhandel, der Gastronomie und dem Tourismus gibt es noch keine konkreten Termine. Ein guter Plan? Die OZ hat ihre Leser in einer Umfrage abstimmen lassen, ob sie damit zufrieden sind.

Leser sind unzufrieden mit Lockerungsplan

Bislang haben 322 Personen ihre Stimme abgegeben. Eine klare Mehrheit spricht sich gegen den aufgestellten Plan der Landesregierung aus. So gaben mehr als 80 Prozent aller Teilnehmer an, nicht damit zufrieden zu sein. Knapp 15 Prozent finden die stufenweise Öffnung in MV dagegen gut. Die restlichen fünf Prozent haben noch keine klare Meinung zu dem Thema.

Von OZ