Selbst wenn es kompliziert wird, verliert Jason Thiele (26) nicht so schnell den Überblick. Es sind bis zu 700 Meter lange Güterzüge, die der Lokrangierführer, so seine offizielle Berufsberufsbezeichnung, täglich im Rostocker Seehafen aus einzelnen Wagen zusammenstellt und auf ihre weite Reise schickt. Ein Teil seiner Arbeit dürfte viele Menschen besonders glücklich machen. Vor allem jene, die in diesen Tagen wegen der coronabedingten Restaurantschließungen nicht mehr bei ihrem Lieblings-Italiener sitzen dürfen.

Ferngüterzüge transportieren zwischen Rostock und dem italienischen Verona Fliesen, Stahl und Wein hin und her. Und auf den Frachtscheinen steht auch ein Lebensmittel, das nicht nur in Mecklenburg-Vorpommerns am häufigsten die Kochtöpfe füllt: Pasta aus Italien.

Frachtmenge blieb lange stabil

Mit 14 An- und Abfahrten pro Woche zählt die Italien-Route zu den wichtigsten Verbindungen im Rostocker Seehafen. Die Frachtmenge entwickelte sich zu Beginn des Jahres sehr gut und blieb auch in den ersten Wochen, seit denen das Virus das Land lähmt, zunächst stabil. „Seit einigen Tagen ist sie auf der Italienroute aber etwas gesunken“, sagt Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch.

Treibstoff für Eurofighter

Der gebürtige Berliner Thiele arbeitet bis auf gelegentliche Güterfahrten in der Region meist in der Hansestadt. Ohne den Güterbahnhof am Hafen würde nicht nur der eine oder andere Nudelteller leer bleiben. Flugzeugtreibstoff für die in Rostock-Laage stationierten Eurofighter der Bundeswehr kommt ebenso über die Gleise wie Erdgas für unzählige Privathaushalte in Mecklenburg-Vorpommern.

Lokomotivführer zu werden war für Jason Thiele schon immer ein Traum. „Klar, ich hatte als Kind eine Modelleisenbahn“, sagt er. Vor fünf Jahren schloss er die Ausbildung zum „Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport“ in Berlin ab, danach nahm er das Angebot der Bahn an, nach Rostock zu gehen. „Ich hätte deutschlandweit arbeiten können“, sagt der Eisenbahner. An der Ostsee gefiel es ihm am besten. Eisenbahnunternehmen suchen zurzeit händeringend nach Lokführern.

Sonderzug mit Teststäbchen-Watte

Seit Beginn der Coronakrise kommt auch andere Fracht öfter als sonst in die Hansestadt. „Wir erwarten einen Sonderzug mit Zellulose“, sagt Andreas Schwarz, Teamleiter bei der Bahn in Rostock. Ein Unternehmen aus Stuttgart wartet bereits auf den Rohstoff, für die Produktion von Wattestäbchen für Coronatests.

Auch wenn Lokomotivführer bei ihrer Arbeit meist alleine sind – im Gegensatz zu Zugbegleitern, Verkäuferinnen und Verkäufern oder Pflegemitarbeitern – hat das Virus auch ihren Arbeitsalltag verändert. Die Übergabe des Rangiertriebwagens nach Schichtende findet nicht mehr in der Fahrerkabine, sondern draußen statt. „Natürlich nur, wenn es sicherheitstechnisch möglich ist“, sagt Lokführer-Chef Schwarz. Beim Fahrerwechsel wird das Bedienpult abgewischt. Das dafür nötige Desinfektionsmittel stellt das Bahn-Tochterunternehmen DB Systemtechnik her.

Toilettenpapier : Weiter Engpässe möglich

Neben Nudeln gehört natürlich vor allem Toilettenpapier zu den begehrtesten und mitunter tagelang ausverkauften Waren der jüngeren Zeit. Obwohl sich der Ansturm auf die begehrten Rollen inzwischen etwas beruhigt hat, kann es immer wieder zu Engpässen kommen. „Trotz der Ausschöpfung sämtlicher Produktionskapazitäten und Lagerbestände müssen wie leider feststellen, dass die Ware aufgrund der extrem hohen Nachfrage in unseren Märkten oft sehr schnell vergriffen ist“, teilt Aldi-Nord auf Nachfrage mit. Die Discounterkette, die in Jarmen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein großes Warenlager betreibt, hofft, dass sich „die Situation in den nächsten Wochen wieder entspannt“.

Wegen der Grenzschließungen können es vereinzelt Engpässe bei Obst und Gemüse aus Südeuropa geben. Um die Versorgung sicherzustellen, „haben wir die Lieferfrequenz und die Liefermenge rund um unser Lager in Jarmen erhöht“, erklärt Aldi-Sprecher Michael Strothoff.

