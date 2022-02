Schwerin/Rostock

Angesichts steigender Infektionszahlen fehlt es den Tagesstätten und Krippen in Mecklenburg-Vorpommern immer häufiger an Mitarbeitern, um die Betreuung aller Kinder sicherzustellen. Deshalb hat das Schweriner Bildungsministerium mit einem Expertenrat einen Notfall-Plan zur Kindertagesförderungsverordnung erlassen, der Prioritäten festlegt.

Die OSTSEE-ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen:

Welche Kinder werden bei Personalmangel in Kitas in MV betreut?

Es gilt der Grundsatz: Bevor die gesamte Einrichtung geschlossen werden muss, sind die zur Verfügung stehenden Plätze prioritär den Kindern von Eltern in der kritischen Infrastruktur vorbehalten. Außerdem sollen in Einzel- bzw. Härtefällen Kinder betreut werden, deren Wohl anderenfalls gefährdet wäre, die von Alleinerziehenden betreut werden oder die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht sind.

Welche Berufe gehören zur kritischen Infrastruktur in MV?

Alles, was zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens nötig ist, zählt zur sogenannten kritischen Infrastruktur bzw. den systemrelevanten Berufen. Diese arbeiten im Gesundheits- und Pflegebereich, also in Kliniken, Rettungsdiensten, Apotheken, Alten- und Pflegeheimen. Außerdem zählen dazu niedergelassene Ärzte und ambulante Helfer sowie Mitarbeiter bei Krankenkassen, Reinigungen, Wäschereien oder der Essensversorgung. Auch die veterinärmedizinische Notfallversorgung gilt als kritische Infrastruktur.

Hinzu kommen weite Teile der staatlichen Einrichtungen: Polizei, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Verfassungsschutz, Agentur für Arbeit und Jobcenter, Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucherschutzes oder Straßenmeistereien.

Als systemrelevant gelten grundsätzlich auch die Mitarbeiter von Justizeinrichtungen, Rechtsanwälte und Notare. Kindertageseinrichtungen selbst, die Jugendhilfe, Beratungsstellen, Schulen, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen sind Teile der kritischen Infrastruktur, ebenso die Versorgung mit Lebensmitteln von der Landwirtschaft bis zum Handel, Energie-, Wasserver- und Müllentsorgung, Telekommunikationsunternehmen, Banken und Versicherungen, Verkehrsunternehmen, Post- und Paketdienste sowie Medien.

Welche Nachweise müssen Eltern in systemrelevanten Berufen in MV vorlegen?

Die Eltern müssen eine Erklärung vorlegen, dass eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Zudem muss auch eine Erklärung des Arbeitgebers vorliegen, dass der Elternteil in einer kritischen Infrastruktur tätig ist und die Präsenz am Arbeitsplatz unabdingbar ist. Bei selbstständig Tätigen, kann diese Erklärung durch eine Eigenerklärung ersetzt werden.

Wo bekomme ich die nötigen Formulare für die Notbetreuung in MV?

Die Formulare können auf den Webseiten der Landkreise oder kreisfreien Städte herunterladen werden. Sie werden aber auch von den Jugendämtern und Kitas zur Verfügung gestellt.

Wer entscheidet, ob mein Kind die Notbetreuung in MV nutzen darf?

Für die Entscheidung, ob das Kind die Notfallbetreuung der Kita besuchen darf, sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig. Diese können die Entscheidungsbefugnis auch auf die Leitung der Kindertageseinrichtung übertragen.

Gibt es in MV finanzielle Hilfe, wenn ich Lohnausfälle habe, weil ich mein Kind zu Hause betreuen muss?

Erwerbstätige, die durch die notwendige Betreuung ihrer Kinder oder Pflegekinder aufgrund coronabedingter Schließung oder Zugangsbeschränkung von Einrichtungen der Kinderbetreuung, nicht arbeiten können und deshalb einen Verdienstausfall erleiden, erhalten vom Arbeitgeber für maximal sechs Wochen 67 Prozent vom Nettolohn.

Der Arbeitgeber kann einen Antrag auf Erstattung dieser Lohnfortzahlung beim Lagus stellen. Einen Anspruch auf Entschädigung haben auch Selbstständige.

