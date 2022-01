Ab Montag gelten in einigen Teilen von MV wieder weniger strenge Corona-Regeln. Grund dafür ist, dass das Land laut Stufenkarte fünf Tage in Folge im orangen Bereich lag. Doch wo überall treten die Lockerungen in Kraft? Und was darf dann unter welchen Bedingungen wieder öffnen? Eine Übersicht.