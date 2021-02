Rostock

Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland vier Prozent seiner Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Das geht aus Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Beide Impfungen, die für einen sicheren Schutz als nötig gelten, haben demnach 1,8 Prozent der Menschen im Nordosten erhalten.

Auf Platz zwei liegt in der Impfstatistik Schleswig-Holstein mit gut 3,6 Prozent Erstimpfungen, den niedrigsten Wert hat Niedersachsen mit 2,4 Prozent. Der deutsche Durchschnitt liegt bei knapp 3 Prozent.

Alten- und Pflegeheime haben Vorrang

Priorität hatten in MV wie auch anderswo zunächst die Alten- und Pflegeheime. In 96 Prozent der Heime im Nordosten sei die erste Impfung erfolgt, in 70 Prozent auch die zweite, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Impfbereitschaft der Bewohner sei dabei sehr hoch. Lediglich in neun Heimen sei noch gar nicht geimpft worden. Grund seien akute Corona-Infektionen dort.

Seit einiger Zeit werden zudem über 80-Jährige geimpft. Sie werden vom Landesamt angeschrieben und können dann telefonisch einen Termin vereinbaren. Damit soll ein unkontrollierter Run auf die Terminvergabe vermieden werden. In Ludwigslust soll ab Freitag zudem medizinisches Personal und Pflegepersonal den Astrazeneca-Impfstoff bekommen.

Von RND/dpa