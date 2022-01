Rostock

Die Luca-App steht in MV offenbar vor dem Aus. Das Land lässt den Vertrag mit dem App-Anbieter culture4live, der im März endet, auslaufen. Eine Verlängerung ist vorerst nicht geplant, heißt es in Schwerin. Die Landesregierung will „demnächst darüber entscheiden, in welcher Form die Kontaktnachverfolgung zukünftig erfolgt“, erklärt Sprecher Alexander Kujat aus dem Gesundheitsministerium.

Luca fällt in die Zuständigkeit von Digitalisierungsminister Minister Christian Pegel (SPD). Seine Sprecherin kündigt eine Prüfung an, ob MV weiter auf digitale Corona-Kontaktverfolgung setzen will und falls ja, mit welcher App. Das könnte dann – zumindest theoretisch – auch wieder Luca sein.

Die bisherigen Erfahrungen sprechen nicht unbedingt dafür: In den Gesundheitsämtern, die Infektionsketten aufdecken sollen, spielt Luca keine große Rolle. „Bei uns wird die App so gut wie gar nicht zur Nachverfolgung von Kontakten genutzt, abgesehen von wenigen Ausnahmefällen“, sagt beispielsweise Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Im Rostocker Gesundheitsamt wurde Luca in gerade mal fünf Fällen zur Kontaktverfolgung eingesetzt, erklärt Sprecher Ulrich Kunze.

6000 Warnmeldungen verschickt

Daneben verschickte die Rostocker Behörde Warnmeldungen an Personen, die sich mit der App bei Veranstaltungen, bei denen Corona-Infektionen auftraten, eingecheckt hatten. Insgesamt 6000 solcher Warnmeldungen versandte das Amt über die App. Insgesamt blieb des Echo aber mäßig. Im vergangenen Juli, also vier Monate nach Einführung, meldeten vier von acht Landkreisen und kreisfreien Städten gerade einmal fünf Datenabrufe per Luca-App.

Kommentar: Zehn Monate Luca-App in MV: Das ganze Gefummel mit dem Handy hat nichts gebracht

MV legte sich als erstes Bundesland frühzeitig auf Luca fest. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verkündete im März 2021 gemeinsam mit dem Rapper Smudo, der die App mitentwickelte und bewirbt, die Vertragsunterzeichnung. Kosten: 440 776 Euro brutto für zwölf Monate, einschließlich Wartung und Support. Die App stand inzwischen mehrmals wegen vermeintlicher Sicherheitsmängel in der Kritik.

Gericht entschied: Ankauf war illegal

Im November 2021 urteilte das Rostocker Oberlandesgericht, dass der Ankauf der Lizenz rechtswidrig war, weil das Land versäumt habe, weitere Angebote bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Geklagt hatte der Luca-Konkurrent Vida aus Niedersachsen. Formal sei der Vertrag zwischen Luca und MV damit unwirksam, so das Gericht. Ein anderer Wettbewerber aus Österreich hatte zwei Monate vorher ebenfalls geklagt, scheiterte aber vor dem selben Gericht.

Auch Schleswig-Holstein und Bremen gaben inzwischen bekannt, dass sie die Verträge nicht verlängern beziehungsweise kündigen werden. Die übrigen neun Länder plus MV, die Luca gekauft haben, prüfen derzeit noch, ob sie bleiben oder gehen. Insgesamt gaben die Länder 21 Millionen Euro für die App aus. MV schloss als Folge des Gerichtsurteils erst vor wenigen Tagen einen neuen Interimsvertrag mit Luca ab, der bis zum 12. März läuft – dem Ablaufdatum des ursprünglichen Vertrags.

Keine neue Kosten durch Urteil zum Luca-Vertrag

Das Land bekommt kein Geld zurück, obwohl der Ursprungsvertrag rechtlich unwirksam war. „Es entstehen keine neuen Kosten und es werden auch keine erstattet“, sagt Sprecherin Renate Gundlach aus dem Schweriner Digitalisierungsministerium.

Ob der allgegenwärtige QR-Code der App, mit dem sich Gäste in Geschäften, Restaurants, Museen und Gottesdiensten anmelden, in zwei Monaten verschwunden sein wird, ist nach Angaben der Behörde noch unklar. Es stünde noch eine Entscheidung des Bundes aus, wie es mit der Kontaktdatenerfassung generell weitergehen soll.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums bestätigt das nicht. Vielmehr hätten sich Bund und Länder im Frühjahr 2021 darauf verständigt, dass die Länder für die elektronische Kontaktverfolgung zuständig sind. Der Bund stelle zudem mit der Corona-Warn-App bereits eine eigene, kostenlose Lösung zur Kontaktnachverfolgung bereit.

Von Gerald Kleine Wördemann