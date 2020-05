Corona: Maschinen für Masken Made in MV eingeflogen

Laage/Bentwisch

In Bentwisch bei Rostock werden von Montag an täglich 400 000 Corona-Masken produziert. Die Adcada-Gruppe nahm am Freitagabend vier Produktionsmaschinen in Empfang, die am Flughafen Laage eingeflogen wurden.

In der Nacht zu Sonnabend sollten zudem drei mit weiterem Material beladene Lkw am Werk eintreffen. In den kommenden zwei Tagen werde die Fertigung in der eigens dafür errichteten Halle eingerichtet, sagte Firmenchef Benjamin Kühn. „Wir werden wohl am Wochenende nicht viel Schlaf bekommen.“

Vier Millionen Euro investiert

Kurz vor 19 Uhr schwebte das riesige Transportflugzeug vom Typ Iljuschin II-76 unter großem Medieninteresse in Laage ein. Gestartet war das Flugzeug der Airline Volga-Dnepr im chinesischen Nanking mit einer Zwischenlandung im russischen Krasnodar. Auf dem Airport war es nach einem Flieger, der Ende April Schutzausrüstung aus Vietnam gebracht hatte, erst die zweite Landung einer Fracht- oder Passagiermaschine seit Ausbruch der Corona-Krise.

An Bord waren vier neue Produktionsmaschinen aus China. In die Anlagen und ihre Anlieferung sowie in den Aufbau der Fertigung investiert Adcada laut Kühn rund vier Millionen Euro. Das Geld soll zum großen Teil aus eigenen Rücklagen stammen. Zudem hatte Adcada eine Anleihe mit zwölf Prozent Verzinsung herausgegeben. Diese sei aber laut Kühn nicht zur Finanzierung notwendig gewesen, sondern eher ein Dankeschön für treue Anleger.

„Kein Anleger hat Geld verloren“

Adcada war zuletzt wegen Unregelmäßigkeiten bei der Anleihenausgabe in die Schlagzeilen geraten. Die Bankenaufsicht Bafin ermittelt und die Staatsanwaltschaft Rostock machte eine Hausdurchsuchung. Am Freitag sagte Kühn, Adcada habe einen Fehler eingeräumt und inzwischen ausgeräumt. Demnach seien Sicherungen für eine Anleihe aus dem Jahren 2018/19 nicht rechtzeitig bereitgestellt worden. „Kein Anleger hat Geld verloren und alle erhalten ihre Zinsen“, versicherte Kühn.

25 neue Mitarbeiter

In der Produktionsstätte in Bentwisch wurde bislang unter anderem Schutz- und Sportkleidung gefertigt. Diese Produktion läuft auch parallel weiter. Für die Herstellung der einfachen Mund-Nase-Masken seien 25 neue Stellen geschaffen worden. Die erste Charge von sechs Millionen Masken sei an eine Handelsgesellschaft verkauft worden, die sie wiederum an Krankenhäuser oder Pflegeheime weiterverkaufen werde. „Zwölf Prozent der Masken werden wir für Menschen spenden, die sich sonst keine leisten könnten“, so Kühn. Dafür können sich Sozialverbände und Träger direkt an das Unternehmen wenden.

Im Juli soll dann die Maskenproduktion in einer noch zu bauenenden zweiten Halle erweitert werden. Dafür schafft Adcada laut Kühn zwei weitere Maschinen für Mund-Nasen-Masken und zwei für die hochwertigeren FFP-2-Masken an. Die Nachfrage sei riesig: „Wir hatten Hunderte Anfragen und könnten doppelt so viele Masken verkaufen, wie wir produzieren können.“ Es gebe nur noch wenige freie Kapazitäten, mit denen unter anderem Masken für den regionalen Bedarf gefertigt werden könnten. Man sei bereits in Gesprächen, etwa mit dem Rostocker Südstadtklinikum.

Auch in drei Jahren noch Masken

Kühn denkt auch schon über noch höhere Produktionszahlen nach. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Masken aus heimischer Produktion auch nach einem Abebben der Corona-Pandemie anhalten werde. „Die Menschen werden auch in zwei oder drei Jahren noch Masken tragen. In Japan trägt seit dem Ausbruch der SARS-Epidemie schätzungsweise jeder Dritte regelmäßig eine Maske in der Öffentlichkeit. Wenn es bei uns nur jeder Zehnte ist, sind das immer noch über acht Millionen Menschen.“

Die ersten Mund-Nasen-Masken werden laut Kühn für etwa 30 bis 50 Cent verkauft, je nach Umfang der Bestellung. Preistreiber sei vor allem das knappe Maskenmaterial „Meltblown“, das zu über 90 Prozent in China gefertigt werde. Er gehe jedoch davon aus, dass die Preise weiter sinken werden: „Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres zu den Preisen aus der Zeit vor Corona zurückkehren werden.“

