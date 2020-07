Rostock/Greifswald

Disput um Corona-Massentests: Die Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU), kostenlose Tests für alle zu bezahlen, stößt in MV auf Widerstand. „Es geht nicht darum, jede Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Wir müssen verhindern, dass es unbemerkt viele Stecknadeln werden“, erklärt Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner. Bislang gab es in MV etwa 125 500 Corona-Tests, von denen 860 positiv waren (0,69 Prozent). Ein Test kostet derzeit etwa 40 Euro.

Prof. Hübner, leitender Krankenhaushygieniker der Unimedizin Greifswald ( UMG), fordert eine intelligente Teststrategie. „Diese muss uns in die Lage versetzen, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen. Aufwand und Nutzen müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen.“ Er verweist auf die 44 000 Corona-Tests in Pflegeheimen in MV. Ergebnis: ein positiver Befund. Bundesweit kommt aktuell ein positiver Test auf etwa 200 Untersuchungen.

Anzeige

PCR-Untersuchungen sind Momentaufnahmen

„Zudem darf man Resultate der sogenannten PCR-Tests (Polymerasekettenreaktion) nicht überschätzen. Es handelt sich um Momentaufnahmen“, betont der Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der UMG, Prof. Dr. Karsten Becker. Dies bekräftigt das Schweriner Gesundheitsministerium.

Weitere OZ+ Artikel

Kommentar: Corona-Massentests in MV könnten für Verunsicherung sorgen

Um eine frische Corona-Infektion nachzuweisen, wird ein kombinierter Rachen- und Nasenabstrich gemacht oder je nach Krankheitsstadium eine Probe aus den tiefen Atemwegen genommen. „Das Testergebnis ist stark von der Exaktheit und dem Zeitpunkt der Probenentnahme abhängig“, betont Prof. Becker.

Erfahrungen des SHIP-Programms nutzen

Deshalb setzen er und Prof. Hübner auf wiederholte kombinierte Untersuchungen aus PCR- und Antikörpertests. „Das ist eine Art Echolot für das Infektionsgeschehen“, so Hübner. Die Forscher wollen Erfahrungen des an der UMG seit Jahrzehnten laufenden SHIP-Studien-Programms („Study of Health in Pomerania“) nutzen. So könne man leicht weitere Gruppen einschließen, die „besonders exponiert, gefährdet oder systemrelevant“ sind.

Gegen ungezielte Corona-Massentests spricht sich auch Prof. Dr. Emil Reisinger aus. Der Leiter der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock verweist auf die Erfolge der gezielten Untersuchungen von Patienten im Nordosten. „Bei Personen, die an Fieber, Husten oder Unwohlsein leiden, machen Tests Sinn. Liegen positive Ergebnisse vor, sind die Kontaktpersonen zu checken“, so der Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Rostock.

Kombination mehrerer Medikamente

Mit Blick auf die Suche nach einem Impfstoff ist Prof. Reisinger optimistisch. Die Kombination von Medikamenten verspreche Erfolg. Dabei steht die Senkung der Sterblichkeit bei schweren Krankheitsverläufen im Fokus. „Anfang 2021 könnte der Impfstoff vorliegen. Und wir können den Bürgern die Angst vor dem Virus nehmen.“

Betrug mit Schnelltests Vor sogenannten Schnelltestswarnt Prof. Dr. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock. „Die wenigsten dieser Untersuchungen – aktuell werden bundesweit etwa 40 verschiedene Produkte angeboten – machen Sinn. Denn die Ergebnisse sind wenig aussagekräftig“, verdeutlicht der Experte. Zudem verweist er darauf, dass auf der Straße den arglosen Bürgern für etwa 30 Euro auch vielfach völlig unbrauchbare Testkits verkauft würden.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne