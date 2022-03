Corona-Massentests an Schulen in MV: „Ein Ende ist überfällig“

Rostock

Maskenpflicht, Corona-Tests – an deutschen Schulen werden beinahe überall die Corona-Regeln nach diesem Wochenende gelockert – einzige Ausnahme: Mecklenburg-Vorpommern, was unter Lesern zu Diskussionen geführt hat.

Zum Hintergrund: Laut Infektionsschutzgesetz ist die Maskenpflicht in Deutschland nur noch begrenzt möglich, etwa in Kliniken oder Pflegeheimen, Bussen und Bahnen. Maskenpflichten oder 2G- und 3G-Zutrittsregeln in Geschäften, Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind dagegen nicht mehr möglich, es sei denn, das jeweilige Landesparlament stellt für eine Region eine besonders kritische Corona-Lage fest. Von dieser Hotspot-Regel haben bis dato nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Gebrauch gemacht.

Im Stadtstaat hat die Hamburgische Bürgerschaft Mitte dieser Woche entschieden, dass in den Schulen ebenfalls die Maskenpflicht generell weiter gelten soll – allerdings dürfen Schüler und Lehrer hier die Masken an ihren Arbeitsplätzen im Unterricht abnehmen.

„Die Durchseuchung läuft!“

Rene Stoldt fragt: „Warum das denn? Entweder, es werden alle Maßnahmen verlängert oder keine.“ Stoldt fordert, „nicht wieder die Kinder von allem auszunehmen.“ Kinder- und Jugendärzte im Land fordern unterdessen ein Ende der Corona-Testpflicht an den Schulen. Begründung: Infektionen könnten durch die Massentestungen in den Schulen nicht mehr verhindert werden.

Annett Fischer-Stephan berichtet darauf eingehend aus Sachsen: „Zumindest hier ist es so, dass es keine Reaktionen mehr gibt, wenn in Klassen oder Schulen die Infektionen regelrecht explodieren. Insofern kann man sich dann auch das Testen schenken. In Sachsen ist das ab den Osterferien der Fall. Wenn in MV ebenso nicht mehr gehandelt wird bei massiven Infektionsausbrüchen, kann man sich dann tatsächlich auch dort das Testen schenken.“

Sabine Dinse stellt klar: „Vulnerable Gruppen eine neudeutsche Umschreibung für besonders gefährdete Gruppen. Das betrifft chronisch kranke Menschen, Krebspatienten und Behinderte. Erwartet der Verband der Kinderärzte jetzt, dass sich diese Gruppe unserer Gesellschaft aus dem sozialen Leben zurückzieht? Zur Erinnerung: Krankheit, Krebs und Behinderung kennt kein Alter. Ich finde es hochgradig befremdlich, wenn von einer Gruppe der Ärzte so eine Forderung gestellt wird.“ Andrej Bartels schreibt knapp: „Die Durchseuchung läuft!“

„Eigenverantwortung? Funktioniert nicht“

Also, die Testungen einstellen, auch weil Kinder grundsätzlich zu Hause bleiben, wenn sie krank sind bzw. Krankheitssymptome verspüren? Roland Bohnhof: „Blödsinn. Eine Erkältung sorgt eben nicht dafür, dass irgendjemand zu Hause bleibt und das Problem ist, es könnte Corona sein, und das ist eben nicht für jeden harmlos. Man kann es aber verhindern. Mir ist völlig schleierhaft, wie man immer noch auf Eigenverantwortung pochen kann. Dass das bei uns nicht funktioniert, sollte nun jeder gemerkt haben.“

So sieht es auch Sandra Kleinpeter: „Klar werden kranke Kinder trotzdem überall hingeschickt. Das ist ja das Traurige.“ Andreas Steinemann aber ist der Meinung: „Ein Ende der Massentests ist überfällig. Es bewirkt die Quarantäne von gesunden Menschen, egal ob in Schule oder Job. Wir sind wieder die Letzten.“

Von Juliane Lange