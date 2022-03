In MV wird Kindern, die sich nicht dreimal die Woche auf das Coronavirus testen lassen möchten, der Präsenzunterricht versagt. Ist es am Ende nicht egal, ob die Halsschmerzen und der Husten von einem Corona- oder einem anderen Erkältungsvirus stammen? Wer krank ist, kommt ohnehin nicht in die Schule, meint OZ-Reporterin Stefanie Adomeit.