Rostock

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf weitere harte Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. So sollen Kontakte deutlich reduziert werden, viele Bereiche des öffentlichen Lebens müssen über Wochen geschlossen bleiben, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Kitas und Schulen sind einige der wenigen Einrichtungen, die weiterhin geöffnet bleiben dürfen.

In einer online Umfrage wollte die OSTSEE-ZEITUNG von ihren Lesern wissen, wie Sie diese Lösung finden. Bislang haben 747 Personen ihre Stimme abgegeben. Zirka zwei Drittel aller Teilnehmer findet diese Entscheidung nicht gut. Fast jeder Dritte hat sich dagegen für die neuen Maßnahmen ausgesprochen und findet sie gut. Knapp fünf Prozent haben dagegen noch keine klare Meinung.

Anzeige

Was halten Sie von den neuen Corona-Einschränkungen? Stimmen Sie hier weiterhin ab.

Von OZ