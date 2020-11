Rostock

Am Mittwoch haben Bund und Länder getagt und sich über die aktuellen Corona-Maßnahmen beraten. Aufgrund der weiterhin hohen Zahlen wurde beschlossen, den Teil-Lockdown zu verlängern und auszuweiten.

So sollen zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Demnach dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Über Weihnachten sollen diese aber gelockert werden. Auch soll die Maskenpflicht bei Regionen mit hohen Inzidenzzahlen ausgeweitet werden.

Mehrheit der Leser ist nicht zufrieden

Die OZ hat ihre Leser in einer online Umfrage gefragt, ob sie mit den beschlossenen Maßnahmen zufrieden sind. Bislang haben bereits 737 Personen teilgenommen.

Die Mehrheit hat sich gegen die Entscheidungen von Bund und Ländern ausgesprochen und so gaben knapp 62 Prozent an, nicht damit zufrieden zu sein. Fast ein Drittel dagegen findet die Beschlüsse gut und stimmte mit 30,7 Prozent für „Ja“. Die restlichen 7,5 Prozent der Teilnehmer haben noch keine klare Meinung zur Verlängerung des Lockdowns in MV.

