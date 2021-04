Berlin

Keine Ausgangssperre mehr, keine Test-Pflicht vor dem Shopping, keine Quarantäne nach Urlaubsreisen: Für all jene, die bereits zwei Mal und somit vollständig geimpft sind, könnten schon ab Anfang Mai viele der strengen Corona-Regeln nicht mehr gelten. Bund und Länder beraten am Montag in Berlin, ob Geimpfte einen großen Teil ihrer Freiheiten zurückbekommen sollen. Und aus MV bekommt der Bund zumindest vom Fach-Minister Rückdeckung: „Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn Geimpfte ihre Rechte zurückbekommen“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) vor den Beratungen der OZ.

Lockerungen schon ab dem 8. Mai?

Aus Regierungskreisen heißt es, der Bund machen sich für Lockerungen für Geimpfte im Eilverfahren stark. Schon ab dem 8. Mai könnte es für vollständige Geimpfte mehr Freiheiten geben. Zuvor hatte unter anderem das Europäische Seuchen-Bekämpfungszentrum ECDC (European Center for Disease Control) klar gestellt, dass von all jenen, die zwei Mal geimpft sind, kaum eine Gefahr ausgehe: Dass Risiko, dass sie selbst erkranken, sei minimal. Auch eine Übertragung des Coronavirus auf Nicht-Geimpfte sei äußerst unwahrscheinlich. Das hätten mittlerweile mehrere Studien belegt.MV-Minister Glawe will sich auf einen konkreten Termin für Lockerungen für Geimpfte noch nicht festlegen. Was er aber ablehnt sind Alleingänge einzelner Bundesländern: „Wir brauchen hier möglichst bundesweit einheitliche Regelungen und keinen Flickenteppich auf Länderebene.“

Umfrage: Sollten die Corona-Regeln für Geimpfte aufgehoben werden?

Von Andreas Meyer