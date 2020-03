Sassnitz

Rückholaktion für deutsche Staatsbürger, die bislang in Lettland und Estland festsaßen: Sie haben seit Mittwochabend wieder deutschen Boden unter den Füßen. Die 68 Frauen und Männer aus ganz Deutschland wurden mit der Kreuzfahrtfähre „Romantika“ von der lettischen Hauptstadt Riga bis nach Sassnitz gebracht. Fast einen Tag lang waren sie mit der Fähre auf der Ostsee unterwegs.

Die Sicherheit der Passagiere habe höchste Priorität, wie die Reederei mitteilte. „Das Schiff hat eine Kapazität von 2500 Personen. Aufgrund der besonderen Lage haben wir die Personenanzahl reduziert. Auch hier gilt, so wenig sozialen Kontakt wie möglich zu anderen Leuten zu halten“, so Sprecherin Saskia Münzberg. Alle Reisenden wurden mittels einer Wärmebildkamera auf Fieber getestet.

Ansteckungsgefahr reduzieren

„Wir haben dazu alle notwendigen technischen Voraussetzungen, wie es sie etwa auf Flughäfen gibt.“ Für die 23-stündige Überfahrt hatte ein Bordrestaurant zwar geöffnet, die Tische im Saal würden aber mindestens 1,50 Meter weit auseinanderstehen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. „Das Essen konnte selbstverständlich auch mit in die Kabine genommen werden“, sagte sie.

Bilder von der Überfahrt der „Romantika“:

Knapp 23 Stunden war die Fähre Romantika auf der Ostsee unterwegs

Für die 68 Personen gelten aktuell keine besonderen Quarantänebestimmungen, solange sie vorher nicht positiv auf das Virus getestet wurden, teilte Torsten Tamm, Sprecher der Bundespolizei, mit. Diejenigen, die nicht aus MV stammen oder ihren Erstwohnsitz auf Rügen haben, mussten nach dem Verlassen der Fähre Rügen verlassen. So wie ein 36-Jähriger, der seine Wasserflasche am Fährhafen auffüllte. „Ich werde sofort mit dem Zug nach Köln fahren“, sagte er.

Gut funktionierendes Krisenzentrum

Geduldig warteten am Mittwoch hunderte Letten und Esten auf das Schiff der Reederei Tallink, das gegen 20.15 Uhr den Hafen ansteuerte. „Der Zulauf war groß. Allein bis 11 Uhr hatten wir mehr als 500 Tickets verkauft“, sagte Sprecherin Saskia Münzberg. Dementsprechend voll war der Parkplatz.

Die Botschafter Inga Skujina ( Lettland) und Alar Streimann ( Estland) verschafften sich im Fährhafen einen Überblick. Schon Stunden vor der Abreise blickten sie in glückliche Gesichter der Leute, die mit ihren Autos vor der Schranke standen. „Wir haben ein gut funktionierendes Krisenzentrum in Tallin, das die Einwohner so schnell wie möglich in die Heimat bringen möchte. Nur ist es derzeit sehr schwer, weil viele Grenzen dicht sind“, sagte Alar Streimann. Er ist glücklich darüber, dass es unkompliziert in Zusammenarbeit mit Deutschland und der Stadt Sassnitz geklappt hat, dass ein Teil der Bürger wieder zurückfahren darf.

Fahrt wurde kurzfristig möglich gemacht

Die Entscheidung über diesen Fährtransfer ist innerhalb eines Tages geschehen. „Zwei Regierungen haben nur wenig Zeit benötigt, um die Idee zu realisieren“, sagte Inga Skujina. Sie ist froh, dass Deutschland und Sassnitz diese Fahrt kurzfristig möglich gemacht haben. „Wir stehen im engen Kontakt zu beiden Botschaftern. Sie sind sehr glücklich darüber, dass die Fahrt nach Estland so schnell umsetzbar war“, sagte der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht.

Der Grund für die Rückholaktion der deutschen Urlauber: Die estnische Regierung riegelte am Dienstag das Land ab und machte seine Grenzen für Ausländer dicht. Regierungschef Jüri Ratas hatte den Notstand ausgerufen. Die Zahl der Corona-Fälle war zuletzt sprunghaft auf 115 angestiegen.

Deutsche saßen in Estland fest

„Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und die öffentliche Gesundheit zu schützen, hat die Regierung beschlossen, die Grenzkontrollen an der gesamten Grenze vorübergehend wieder einzuführen", sagte der Regierungschef am Wochenende. Das heißt, nur noch estnische Staatsbürger und Personen mit einem Aufenthaltsrecht oder Familienangehörigen in dem baltischen EU-Land dürfen dann noch einreisen.

Daraus ergab sich ein Problem für viele Deutsche, die sich Anfang der Woche noch in diesem Land aufhielten. Der internationale Personenverkehr wurde eingestellt, selbst Flugzeuge blieben am Boden. Und auch die Reederei Tallink kündigte die Aussetzung ihrer Linien an.

Weiteres Schiff im Einsatz

Doch hier wurden temporär die Zügel ein wenig gelockert. „ Tallink Silja hat gemeinsam mit dem estnischen Fremdenverkehrsabend beschlossen, ihr Schiff Romantika nach Deutschland zu überführen, um Esten und Letten nach Hause zu bringen, die wegen der momentanen Grenzschließungen in Europa gestrandet sind“, teilte Saskia Münzberg mit. Gleiches galt für deutsche Staatsbürger, die in Riga festsaßen.

Aufgrund der hohen Anfrage der vergangenen Tage hatte die Reederei in Abstimmung mit den Ländern am Mittwoch entschieden, ein weiteres Schiff zwischen Deutschland und Estland verkehren zu lassen, um vor allem den Transport von Gütern zwischen Westeuropa und Estland zu gewährleisten.

Lebensmittel und Medizin haben Priorität

„Nach aktuellem Stand wird das Schiff täglich zwischen Sassnitz und Paldiski in Estland unterwegs sein“, so die Sprecherin. Die Kapazitäten für den Frachtverkehr liegen bei 100 Lastwagen und zehn Autos. Passagiere ohne Fahrzeuge dürfen dann nicht mehr an Bord gehen. „Die Prioritäten der Überfahrten liegen bei dem Transport von Lebensmitteln und Medizin“, sagte Saskia Münzberg.

