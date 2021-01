Rostock

Nach den ersten Nachweisen von Verdachtsfällen der hochansteckenden britischen Corona-Mutation B.1.1.7 in Mecklenburg-Vorpommern werden erste Details bekannt.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales sind zwölf Menschen im Alter zwischen 13 und über 100 Jahren betroffen. Allein sechs Menschen seien zwischen 35 und 39 Jahre alt, sagte Sprecherin Anja Neutzling.

Nur einige Fälle hängen unmittelbar zusammen

Der Erreger ist offenbar aus verschiedenen Quellen nach Mecklenburg-Vorpommern eingetragen worden. Demnach stünden nur einige Fälle in unmittelbarem Zusammenhang, aber nicht alle. Die Betroffenen kommen aus drei Landkreisen. Sieben Verdachtsfälle wurden aus Nordwestmecklenburg gemeldet, drei aus Ludwigslust-Parchim und zwei aus dem Landkreis Rostock. Wie sich die Betroffenen genau infiziert haben, ist bislang noch unklar. „Von keinem der Betroffenen wurden Reisen in Risikogebiete angegeben“, so Neutzling.

Zwölf von 200 Proben waren auffällig

Alle Fälle waren zunächst mit einem gängigen Corona-Test festgestellt worden. Anschließend wurden die Proben mit einem mutationsspezifischen Test untersucht. Nun sollen die Befunde mit einem speziellen Verfahren – der sogenannten Vollsequenzierung – weiter geprüft werden. Insgesamt wurden 200 Proben untersucht.

Ansteckender und möglicherweise ein höheres Sterberisiko

Die Virus-Mutation wurde erstmals Mitte Dezember 2020 in Großbritannien nachgewiesen und hat sich dort rasant ausgebreitet. Inzwischen wurde die Variante bereits in 70 Ländern nachgewiesen, unter anderem in Russland, China, USA, Kanada und auch in Deutschland, wo immer mehr Bundesländer Fälle melden. Sie gilt als ansteckender und ist möglicherweise auch mit einem höheren Sterberisiko verbunden.

