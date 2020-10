Corona-Neuansteckungen in MV: Ein Landkreis kurz vor kritischer Marke

Rostock

Für Mecklenburg-Vorpommern meldete die Gesundheitsbehörde am Donnerstag 58 neue Corona-Fälle. Damit stieg die Zahl der Corona-Infektionen auf insgesamt 1595. In den vergangenen sieben Tagen kamen allein 251 Neuansteckungen dazu.

Lesen Sie auch: Nach Corona-Fällen am Rostocker Michaelshof: 23 Bewohner und Pfleger haben sich angesteckt

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell in drei Regionen im höheren zweistelligen Bereich. Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 32,4 knapp unter dem als kritisch geltenden Wert von 35. In diesem Kreis wurden am Donnerstag allein 17 Neuinfektionen registriert. In Ludwigslust-Parchim wurden 16 Neuansteckungen gemeldet. Einzig die Landeshauptstadt Schwerin verzeichnet keine neuen Fälle.

Bislang starben nach Angaben des Landesgesundheitsamtes 20 Menschen im Nordosten an Covid-19. In den Krankenhäusern wurden bzw. werden 169 Patienten behandelt. Die Zahl der Genesenen wird mit 1227 angegeben.

Von OZ