Das Durcheinander, wie viele Corona-Neuinfektionen nun am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden sind, ist aufgelöst: Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), dass 51 Corona-Fälle zunächst in der offiziellen Statistik aufgetaucht waren. Folglich ist mit 111 Neuinfektionen binnen 24 Stunden erstmals in MV die 100er-Marke überschritten worden.

Hintergrund der Verwirrung ist ein Ausfall des RKI-Webservers gewesen. Daraufhin waren die Zahlen aus den Kreisen Vorpommern-Greifswald (28) und Mecklenburgische Seenplatte (23) nicht mit in die Auswertung aufgenommen worden. Deshalb war zunächst nur von 60 Fällen die Rede. Als auffiel, dass zu diesem Zeitpunkt auch Ludwigslust-Parchim nicht erfasst wurde, war anschließend von mindestens 86 die Rede.

Zudem korrigiert das Lagus die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigslust-Parchim von 9 auf 8. Wie sich das auf die Sieben-Tage-Inzidenzen der einzelnen Kreise auswirkt, soll erst mit dem neuen offiziellen Bericht von Freitag aktualisiert werden.

