Corona-Notbremse in MV? Das sind die Regeln

Schwerin

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen in Deutschland ist von einer dritten Welle die Rede und Forderungen nach der Notbremse werden laut. Doch was passiert eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und welche Regionen sind besonders betroffen?

Wie ist die Notbremse in Mecklenburg-Vorpommern geregelt?

Wenn Mecklenburg-Vorpommern an drei aufeinanderfolgenden Tagen landesweit 100 registrierte Corona-Neuinfektionen oder mehr binnen einer Woche verzeichnet, treten weitreichende Verschärfungen in Kraft: Haushalte dürfen wieder nur noch eine weitere Person treffen, die meisten Geschäfte müssen schließen, ebenso Museen.

Was passiert, wenn ein Landkreis die 100er Inzidenz erreicht?

Ausstellungen und Museen müssen schließen, ebenso Bibliotheken und Archive, es ist nur noch Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand zulässig - eigentlich. Denn diese Regeln gelten nicht automatisch ab einer 100er-Inzidenz, sondern wenn ein diffuses Infektionsgeschehen festgestellt wird.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 gelten weitreichendere Auflagen. Wird dieser Wert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten und herrscht ein diffuses Infektionsgeschehen, dürfen etwa Haushalte hier nur noch eine weitere Person treffen, die meisten Geschäfte müssen schließen, ebenso Kosmetikstudios. Darüber hinaus sind Landkreise berechtigt, strengere Regeln festzulegen - etwa Einreiseverbote oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit.

Was passiert bei steigenden Werten mit Schulen?

Das regelt ein Stufenplan. Verzeichnet ein Landkreis etwa drei Tage ununterbrochen aufsteigend eine Sieben-Tage-Inzidenz ab 100, wird die Präsenzpflicht aufgehoben. In den Klassenstufen 1 bis 6 findet eine Betreuung, aber kein regulärer Unterricht statt. Für höhere Klassen, außer Abschlussklassen, findet Distanzunterricht statt. Ab einem Wert von 150 ist der Schulbesuch grundsätzlich untersagt, ausgenommen sind Abschlussklassen. Für die Klassenstufen 1 bis 6 gibt es die Möglichkeit einer Notfallbetreuung.

Was passiert bei steigenden Werten mit Kitas?

Auch hier greift ein Stufenplan. Verzeichnet ein Landkreis etwa fünf Tage in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 oder mehr, dürfen Eltern die Kita nur in Ausnahmefällen betreten. Ab einem Wert von 100 gilt der Appell an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Ab 150 gilt ein grundsätzliches Besuchsverbot der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen mit der Möglichkeit einer Notfallbetreuung.

Welche Landkreise sind besonders betroffen?

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am Montag bei der Sieben-Tage-Inzidenz wieder die Marke von 100 überschritten. Dort lag sie zu Beginn der Woche bei 103,1. Landrat Michael Sack rechnete nach eigener Aussage nicht damit, dass dieser Inzidenzwert in den kommenden Tagen sinkt. Dahinter lag am Montag Nordwestmecklenburg mit 96. Dort war die 100 allerdings vergangene Woche schon überschritten worden. Einschränkungen etwa bei Museen oder beim Sport wurden bis Dienstag dieser Woche jedoch noch nicht angeordnet. Laut Landkreis muss noch mit dem Landesgesundheitsministerium Einvernehmen darüber hergestellt werden, dass es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen handelt. Das ist demnach bisher nicht geschehen.

Am niedrigsten lag der Wert am Montag mit 22 in der Hansestadt Rostock. Die Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen lagen bei 41,1 beziehungsweise 42,7. Im Landkreis Rostock und in der Landeshauptstadt Schwerin lag der Wert bei 69 und in Ludwigslust-Parchim bei 80,7. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 63,9.

