Corona: OZ-Leser zeigen sich mit ihren Atemschutzmasken

Experten rufen in der Corona-Krise zum Tragen von Atemschutzmasken auf. In MV gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab Ende April. Doch die sind überall knapp. Viele Menschen sind kreativ und nähen einfach selbst. Wir haben unsere OZ-Leser in der Corona-Krise aufgerufen, uns Bilder von sich mit Masken zu schicken.