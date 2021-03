Urlaub auf Mallorca statt an der Ostsee: Tourismusbranche in MV ist sauer

Urlaub in Deutschland ist wegen Corona derzeit nicht möglich. Dafür kann man in den Osterferien nach Mallorca fliegen. Das ist nicht fair, findet die Tourismusbranche in MV. Denn auch in Deutschland könnten Urlauber vor einer Ansteckung geschützt werden.