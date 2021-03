Diese Corona-Regeln gelten in MV ab heute

Mit Beginn des Monats März gelten in Mecklenburg-Vorpommern einige neue Corona-Regeln. So sind unter anderem Friseurbesuche jetzt wieder möglich. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt: Was ist neu geöffnet und wo müssen sich die Bürger des Bundeslandes weiter in Geduld üben.