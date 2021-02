Manuela Schwesig will Corona-Impfstoff in MV produzieren lassen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist unzufrieden mit der Impfsituation in Deutschland, wie sie am Montagabend nach einem Gipfel mit Kanzlerin Merkel sagte. Nun könnte MV selbst in die Produktion von Impfdosen einsteigen.