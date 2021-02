Nach Corona-Ausbruch: Klinik in Karlsburg öffnet wieder für Notfälle

Herzchirurgische, kardiologische und diabetische Notfälle werden ab sofort wieder im Krankenhaus in Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) behandelt. Grund für die Schließung waren zahlreiche Coronafälle in der Klinik seit Januar. 53 Mitarbeiter mussten in Quarantäne, die meisten davon arbeiten wieder.