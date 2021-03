Schwesig informiert Akteure in MV erst am Dienstag

Noch laufen die Beratungen zwischen Bund und Ländern. Wie die OZ aus Teilnehmerkreisen erfuhr, wurde deshalb der MV-Gipfel verschoben: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) werde die Akteure in MV erst am Dienstag um 10.30 Uhr über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels informieren.



Wegen massiver Differenzen bei den Beschränkungen für den Osterurlaub wurden die Beratungen am Abend für mehrere Stunden unterbrochen. In Länderkreisen war von einem offenen Konflikt zwischen Merkel und fünf Urlaubsländern die Rede, die Tourismus im Inland unter strengen Auflagen ermöglichen wollten.