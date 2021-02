Corona-Inzidenz in MV sinkt am Dienstag leicht: Vorpommern-Greifswald jetzt unter 150

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Dienstag etwas entspannt. Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Land ging etwas zurück und Vorpommern-Greifswald unterschritt erstmals seit Tagen den Wert von 150. Allerdings sind wieder mehrere Menschen nach einer Infektion gestorben.