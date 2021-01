Corona-Zahlen am Dienstag in MV: Neu-Infektionen steigen deutlich an

Die Zahl der Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern bleibt hoch. Nach einem Montag mit vergleichsweise wenig Neu-Infektionen melden die Behörden am Dienstag wieder deutlich mehr. Auch die Inzidenz steigt landesweit.