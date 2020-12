So lief der Corona-Impfstart in Schönberg, Klütz und Grevesmühlen

975 Corona-Impfdosen wurden am Wochenende an das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg geliefert, am Montag begannen die ersten Hausärzte, in 15 Alten- und Pflegeheimen die Bewohner zu impfen.