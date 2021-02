Corona-Lage am Montag: Immer weniger neue Infektionen in MV – aber so viele Tote wie nie

Die gute Nachricht: In Mecklenburg-Vorpommern geht die Zahl der Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 weiter zurück. Am Montag meldete das Lagus so wenig Fälle wie seit Langem nicht. Die schlechte: Auf die Zahl der Todesfälle wirkt sich das bisher nicht aus. 27 Menschen wurden als verstorben gemeldet, nur einmal waren es mehr.