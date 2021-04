Ostern in Rostock: Darauf müssen sich Bürger und Besucher einstellen

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch waren in Rostock-Warnemünde bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad Celsius viele Menschen unterwegs. Zum Osterfest wird mit noch mehr Besuchern gerechnet – und das, obwohl die Inzidenz der Hansestadt weiter steigt. Wie die Polizei und Händler planen und was Stadt und Tourismuszentrale empfehlen.