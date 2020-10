Behördenwahnsinn: Diese Wackerower riefen 71 Mal bei der Hotline für Quarantäneinfos an

Familie Wolf aus Wackerow arbeitete sich am Wochenende durch alle Instanzen: Die Infostelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald, die Hotline des Landes, Gesundheitsämter plus Rettungsleitstelle. Nur um in Erfahrung zu bringen, ob sie nach einem Berlinaufenthalt des Sohnes in Quarantäne müssen oder nicht.