Nach Zahlen-Wirrwarr in Vorpommern-Greifswald: „Problem gibt es in jedem Kreis“

Widersprüchliche Zahlen hatten am Dienstag an der Corona-Statistik in Vorpommern-Greifswald zweifeln lassen: Es bestand der Verdacht, dass der Kreis gar kein Hochrisikogebiet mehr ist. Nun äußert sich der Landkreis in einer Mitteilung und sagt, diese Abweichungen würden überall auftreten.