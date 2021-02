Insel Usedom: Corona-Ausbruch in Kita in Pudagla

In der Kita sind insgesamt sieben Fälle bekannt. Betroffen sind mehrere Mitarbeiter und auch Kinder. Am 1. März soll der Notbetrieb wieder aufgenommen werden. Auch an der Schule in Ückeritz wurde ein Zehntklässler positiv getestet.