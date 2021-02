„Das schönste Geschenk“: Ribnitzer Schüler kehren zurück in den Unterrichtsraum

Seit Mittwoch gilt in Vorpommern-Rügen wieder die Präsenzpflicht an den Schulen. Trotz Maskenpflicht war die Freude über die Rückkehr in den Unterrichtsraum bei vielen Schülern groß. So lief der erste Schultag nach zweieinhalbmonatigem Homeschooling in der Bernstein-Schule in Ribnitz.