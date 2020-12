Neue Corona-Fälle in NWM am Mittwoch: Patienten im Klinikum Wismar positiv getestet

Der Inzidenzwert liegt laut dem Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch bei 59. Auch das Sana-Klinikum in Wismar hat inzwischen Impfdosen erhalten und die ersten Mitarbeiter geimpft. Die nächste Lieferung im Kreis wird am 4. Januar erwartet.