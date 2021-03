Corona-Fälle in Grevesmühlen: Hort am Lustgarten betroffen

Insgesamt 40 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch, betroffen von den Neuinfektionen sind unter anderem die Kita in Proseken sowie der Hort am Lustgarten in Grevesmühlen, dort müssen 70 Kinder und 15 Betreuer in Quarantäne.