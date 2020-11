Corona-Ausbruch an Barther Grundschule: So werden die Kontaktpersonen getestet

Erstmals gibt es einen positiven Fall an einer Schule in der Region. Eine Lehrerin der Nobert-Grundschule in Barth ist infiziert. 37 Schüler sind in Quarantäne. Zudem wurden 15 Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims „Min Hüsung“ in Bad Sülze wurden positiv getestet.