Hansa Rostock appelliert an Fans: Hygiene-Regeln beim Pokalspiel einhalten

Der Fußballdrittligist hat in einem offenen Brief an seine Fans appelliert: Sie sollen sich beim DFB-Pokalspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart strikt an die Corona-Schutzkonzepte halten. 7500 Fans sind bei dem Duell zugelassen – auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will kommen.