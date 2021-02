Wer darf aufmachen – wer nicht? Debatte um Testöffnung für Einzelhandel in MV

Welche Geschäfte in MV wann und wo öffnen dürfen, ist nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch umstrittener denn je. Zwar soll es in MV Testöffnungen in Städten und Kreisen bei niedriger Inzidenz geben, das kommt aber nicht überall gut an. Das Schreckensgespenst heißt Einkaufstourismus.