Corona-Fälle an Grundschule in Rethwisch: Freitag kein Unterricht

Auch am Freitag wird in der Grundschule in Rethwisch kein Unterricht stattfinden. Grund dafür sind acht positive Corona-Schnelltests von Beschäftigten der Conventer Schule. Am Donnerstag sind 47 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock gemeldet worden.