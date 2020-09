Covid-19 - Liveblog zur Corona-Lage in MV: So ist die Lage am Sonnabend

In Deutschland und auch Mecklenburg-Vorpommern steigen die Coronavirus-Fallzahlen. Drohen neue Einschränkungen im täglichen Leben? Oder gibt es weitere Lockerungen? Wir berichten hier im Liveblog über die Entwicklung der Situation an der Ostsee.