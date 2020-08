Covid-19 - Liveblog zur Corona-Lage in MV: So ist die Lage am Freitag

In Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern steigen die Coronavirus-Fallzahlen wieder. Die Stimmen, die vor einer zweiten Welle warnen, werden zunehmend lauter. Wir berichten hier im Liveblog über die Entwicklung der Situation an der Ostsee.