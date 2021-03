Impfungen mit AstraZeneca wieder empfohlen: MV will am Freitag starten

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde das Vakzin von AstraZeneca erneut wegen Fällen von Hirnvenenthrombosen in Zusammenhang mit der Impfung untersucht hatte, ist es am Donnerstag wieder freigegeben worden. Was bedeutet das für Mecklenburg-Vorpommern?